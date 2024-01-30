Suudi Arabistan'dan petrol üretimini azaltma kararı Saudi Aramco, Suudi Arabistan'ın petrol üretim kapasitesini, günlük 1 milyon varil azaltacağını ilan etti.

AA

Petrol fiyatını arz ve talep etkiliyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, bu dengeyi etkileyebilecek bir karar aldı.

Suudi Arabistan'ın aldığı karara göre günlük üretimi 12 milyon varil seviyesinde tutulacak.

Petrol üretim kapasitesi günlük 1 milyon varil azaltılacak

Suudi Enerji Bakanlığı, ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltmak için milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya talimat verdi.

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin "Maksimum sürdürülebilir kapasitesini, 13 milyon varile çıkarma hedefine devam etmeyerek günlük 12 milyon varil seviyesinde tutmak için Suudi Enerji Bakanlığı'ndan talimat almıştır." ifadesi kullanıldı.

Toplam hidrokarbon üretimi bilgisi

Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eş değerine ulaştığını açıklamıştı.

Brent petrol

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda ​​​82,01 dolardan işlem görüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)