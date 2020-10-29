Suudi Arabistan'ın bütçesi 9 ayda 49.2 milyar dolar açık verdi

Suudi Arabistan'ın bütçesinin, 2020'nin ilk dokuz ayında petrol gelirlerinin azalması nedeniyle 49 milyar 200 milyon dolar (184,11 milyar riyal) açık verdiği açıklandı.

Koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olumsuz etkileri, Suudi Arabistan'a da yansıdı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, koronavirüs salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirleri, 2020'nin ilk 9 aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144 milyar 400 milyon dolar oldu.

DEVLET GİDERLERİ DÜŞTÜ

Buna karşın devlet giderleri, ilk 9 aylık dönemde yüzde 3 düşerek 193 milyar 600 milyon dolar olarak kayda geçti.

Ülkede geçen yılın aynı dönemine ait bütçe 190 milyar 300 milyon dolardı.

BÜTÇEDEKİ DARALMA KÜRESEL PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SONUCU

Ülkede koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler sonucu petrol dışı gelirlerin de yüzde 5 azaldığı aktarıldı. Bütçedeki daralmaya, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak, ülkenin petrol gelirlerinde yıllık yüzde 33 düşüşün sebep olduğu kaydedildi.

KAMU BORCU YÜZDE 25 ARTTI

Suudi Arabistan'ın, 2019 sonunda 180 milyar 800 milyon dolar olan kamu borçlarının da bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 25 artarak 226 milyar 140 milyon dolara ulaştığı belirtildi.