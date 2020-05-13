Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri korona etkisiyle yüzde 25 düştü

Saudi Aramco'nun ocak-mart dönemine ilişkin net kârı 16,66 milyar dolara geriledi.

Koronavirüs salgını, gelirinin büyük bir kısmı petrole bağlı olan Suudi Arabistan ekonomisini olumsuz etkiledi.

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net kârı, salgın nedeniyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 geriledi.

NET KÂRDA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, şirketin ocak-mart dönemine ilişkin net kârı yüzde 25 düşüşle 16,66 milyar dolar oldu.

Söz konusu rakam, geçen yılın aynı döneminde 22,21 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

GELİRDE YÜZDE 16'LIK AZALMA

Geçen yılın ilk çeyreğinde 71,81 milyar dolar gelir elde eden Saudi Aramco, bu yılın aynı döneminde yüzde 16 düşüşle 60,15 milyar dolar gelir sağladı.

"DEĞİŞEN İŞ ORTAMINA UYUM SAĞLIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, "Koronavirüs krizi dünyanın daha önce hiç yaşamadığı bir durum. Hızla değişen iş ortamına uyum sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle küresel petrol talebi zayıf seyrederken, ham petrol fiyatları düşük seyrini koruyor.

BRENT PETROLÜN FİYATI DÜŞTÜ

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı geçen yılın ilk çeyreğinde 63 dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 20,6 düşüşle 50 dolar olarak kayıtlara geçti.

DÜNYANIN PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKETİ

İlk halka arzı 5 Aralık 2019'da Suudi borsası Tadawul'da gerçekleşen Saudi Aramco, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketi olurken, 12 Aralık'ta şirket 2 trilyon doları aşan piyasa değeriyle bir rekor daha kırmıştı.