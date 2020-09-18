Takılar kutuya atılınca, ‘yarım gram altın' tercih edilmeye başlandı

Koronavirüs tedbirlerinden olan takı törenlerinde takıların gelin ve damada takılmayarak bir kutuya atılması, takılan altının boyutunu önce çeyrekten grama, sonra da gramdan, yarım grama düşürdü.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şehirlerinde düğünlerde koronavirüs nedeni ile takılan takıların kutuya atılarak görünmemesinin, verilen hediyelerin değerine olumsuz yansıdığını söyledi.

"YARIM GRAM ALTIN SATIŞLARI ARTTI"

Özman, bu nedenle özellikle yarım gram altın satışında patlama yaşandığını belirtti.

“ALTIN SATIŞLARI GEÇEN SENEYE ORANLA YÜZDE 60 AZALDI”

Altın fiyatlarının yükselmesinin de bu gelişmeyi körüklediğini dile getiren Oda Başkanı Özman, eskiden erkek ailesinin bir geline 10 bilezik taktığını ama şimdilerde ancak 3-4 tane alınabildiğine değindi.

Altın satışlarının pandemi öncesine göre oldukça azaldığını da belirten Özmen, hem düğün yapanlar hem de hediye takanlar altın almalarını yüzde 60’dan fazla azalttığı görüşünde.

SÖNÜK GEÇEN DÜĞÜNLER, KUYUMCULARA DA YANSIDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında takıların gelin ve damada takılması yerine zarf içinde kutuya atılması dolayısıyla kimin ne taktığının belli olmamasının, altın satışlarının oldukça düştüğünü ifade eden Salih Özman, konu ile ilgili şunları söyledi:

“2019’DA GELİNE 10 BİLEZİK ALINIYORDU ŞU ANDA 3-4 TANE”

Geline alınan altınlarının yanı sıra hediyelik alınan altınların da düştüğüne dikkat çeken Başkan Özman, “Altın fiyatları uzun zamandır durgun bir seyir gösteriyor. Altının şu anda 1.900 doların altına düşmez diye düşünüyoruz. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik durum da altın fiyatlarının aşağı düşmesini engelliyor. Dolayısıyla insanlar rahatlıkla altına yatırım yapabilirler. En çok altın satışı düğün sezonunda meydana geliyordu. Koronavirüs nedeniyle altın fiyatları artınca altın satışları da çok azaldı. 2019 yılında geline 10 bilezik alınıyorsa şu anda 3-4 bilezik anca alınıyor.

ÖNCE ÇEYREK, SONRA GRAM ALTIN, ŞİMDİ DE YARIM ALTIN

Altın takan eş dost ise geçen senelerde çeyrek altın takıyordu. Önce gram altın takmaya başladılar, sonra da yarım gram takmaya başladılar ya da hiç altın almadılar.” dedi.