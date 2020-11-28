Taksiciler, 2 milyon lira seviyesindeki plaka fiyatlarından memnun değil

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi plakalarının 2 milyon gibi ucuz bir fiyatta olduğunu söyledi.

İstanbul'da taksi tartışması var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun megakente 6 bin yeni taksi kazandırılması için yaptığı teklif, üçüncü kez reddedildi.

İmamoğlu ile taksiciler arasındaki gerilim her geçen gün büyüyor.

6 bin yeni taksinin trafiğe dahil olması durumunda işlerinin düşmesinden çekinen taksiciler, düzenlemeye net bir şekilde karşı çıkıyor.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"2 MİLYON GİBİ ÇOK UCUZ BİR FİYATTA..."

Aksu, taksi plakalarının 2 milyon gibi ucuz bir fiyatta olduğunu belirterek, İmamoğlu'nun teklifine yine karşı çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Eyüp Aksu, "Biz büyükşehir belediyesinin teklifini kabul etmiyoruz. Var olan taksiler yeterlidir, rapor da var. Taksi sayısı artışına ihtiyaç yoktur. Taksi plaka fiyatları iddia edildiği gibi fazla değil. Biz devletten ihaleyle satın aldık ve 800 bin dolara plaka alan var. Ama şu an 2 milyon gibi çok ucuz bir fiyatta." şeklinde konuştu.