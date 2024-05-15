Talimat Mehmet Şimşek'ten... Bakanlık sahte faturaları mercek altına aldı

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Vergi kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.
Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla yeni bir çalışma başlattı.
Çalışmanın amacı, sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellemek.
50 ilde 230 müfettiş sahada
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı 230 vergi müfettişi, 50 ilde incelemeye başladı.
Hedefte ise sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5 bin 100 mükellef var.
17 milyarlık sahte fatura mercek altında
17 milyar liralık sahte fatura mercek altına alındı.
Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecek
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