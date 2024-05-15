Talimat Mehmet Şimşek'ten... Bakanlık sahte faturaları mercek altına aldı Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığına yönelik fatura incelemesi başlattı.

ensonhaber.com

Vergi kaçakçılığı ile mücadele sürüyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in talimatıyla yeni bir çalışma başlattı.

Çalışmanın amacı, sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellemek.

50 ilde 230 müfettiş sahada

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı 230 vergi müfettişi, 50 ilde incelemeye başladı.

Hedefte ise sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5 bin 100 mükellef var.

17 milyarlık sahte fatura mercek altında

17 milyar liralık sahte fatura mercek altına alındı.

Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecek