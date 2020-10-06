Tanzanya'da, koronavirüse rağmen turizm aksamadı

Afrika'nın turizm merkezlerinden biri olan Tanzanya, koronavirüs salgınında ülkeyi kapatmayarak turist sayısında önemli bir artış yakaladı.

Küresel boyutta ekonomileri alt üst eden koronavirüs salgını, seyahat kısıtlaması ile turizmde derin izler bıraktı. Tüm olumsuzluklara rağmen Tanzanya, turizm faaliyetlerinden resmi açıdan 2019'un rakamlarını tutturamasa da önemli bir girdi sağladı.

Öte yandan yetkililere göre, Tanzanya'yı ziyaret eden turist sayısında ciddi artış var.

KORONAVİRÜS VERİLERİNİ PAYLAŞMAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Nisan ayı sonundan bu yana koronavirüse ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti. Koronavirüse ilişkin verileri paylaşmayarak halkın ve uluslararası kuruluşların tepkisini çeken hükümet, bir aylık aranın ardından mayıs ayında uçuşların yeniden başlamasıyla ülkeye gelen turist sayısının katlandığını duyurdu.

“TURİST SAYISINDA VE TURİZM GELİRLERİNDE ÖNEMLİ ARTIŞ VAR”

Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamisi Kigwangalla, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mayıs ayı sonrası ülkeye gelen turist sayısında ve turizm gelirlerinde önemli artış olduğunu belirtti.

Bakan Kigwangalla, Tanzanya'daki ulusal parkları nisan ayında 517 kişinin ziyaret ettiğini, bu sayının temmuzda ise 3 bin 666 olduğunu; Ngorongoro Koruma Alanı'nı nisan ayında 202, temmuz ayında ise 1972 turistin ziyaret ettiğini aktardı.

VAHŞİ YAŞAM TURLARI TANZANYA’YA TURİST ÇEKİYOR

Vahşi yaşam turları, plajları ve tarihi yerleşim yerleri için her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği ülke, döviz gelirlerinin yüzde 25'ini turizmden sağlıyor.

Ancak resmi rakamlara göre, ülkenin Haziran 2019'da son bulan bir yıllık dönemde 2 milyar 500 bin dolar olan turizm geliri, Haziran 2020'de koronavirüsün etkisiyle 2 milyar 100 bin dolara düştü.