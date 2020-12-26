Tarım arazileri de artık dijital ortamda kiralanabilecek

Ev ve dükkanlar gibi tarım arazileri de atıl kalmaması için artık kiraya verilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bu işi denetimli ve doğru bilgiye dayalı yapmak için bir sistem oluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığının atıl tarım arazilerini üretime kazandırmak için hayata geçirdiği yeni uygulamayla hem atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak hem de arazi sahibi gelir elde edecek.

DİJİTAL TARIM PAZARI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, “Dijital Tarım Pazarı” platformunda tarım arazileri kiralama modülü kullanıma sunuldu.

Böylece kiraya veren ile kiralamak isteyen kişiler dijital ortamda bir araya getirilecek.

DAHA FAZLA ÜRETİM VE GELİR

Daha fazla tarımsal üretim yapmak isteyen üreticiler arazi kiralama modülü ile kiralık tarım arazilerini dijital ortamda görebilecek. Bu sayede daha fazla üretim ve gelir elde edilebilecek.

KİRAYA VERMEK İSTEYENLER SİSTEME GİRECEK

Tarım arazisini kiraya vermek isteyenler sisteme giriş yaparak, Tapu Kadastro Bilgi Sistemleri üzerinden üzerine kayıtlı tarım arazilerini dijital ekranda görebilecek ve modülde istenilen bilgileri sisteme kolaylıkla girebilecek.

ARAZİNİN HANGİ ÜRÜN VE TEKNİĞE UYGUN OLDUĞU SİSTEMDE YER ALACAK

Bu kapsamda, tarım arazisini kiralamak isteyenler; arazisinin sulama sisteminin olup olmadığını, kuru ya da sulu tarıma uygunluğunu, geleneksel, iyi tarım, organik tarım ya da örtü altı üretim mi olduğunu, araziye ekilen, ekilebilecek ürünleri ve dönüm bilgilerini sisteme kaydedecek, ayrıca arazinin fotoğrafını koyabilecek ve detay bilgilerini de açıklama bölümüne yazabilecek.