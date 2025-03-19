Tarım arazilerinin etkinleştirilmesine 679 milyon TL

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ve 100 bine yakın çiftçinin yararlanacağı düşünülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'ne bu yıl 679 milyon lira ödenek tahsis edildiği duyuruldu.

Proje kapsamında 2025 yılı için toplam 679 milyon lira ödenek tahsis edildi.

DEPREM BÖLGESİ UNUTULMADI

Bu ödeneğin 261 milyon lirası Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen yerlere, 418 milyon lirası da diğer illere ayrıldı.

Bu çerçevede il müdürlüklerinden gelen 488 projeden 364'ü uygun görüldü.

100 BİN ÇİFTÇİ YARARLANACAK

Projeden 100 bine yakın çiftçinin yararlanması öngörülüyor.

İlgili kararda belirtilen TAKE projeleriyle ülke genelinde 1,33 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılması planlanıyor.

HUBUBAT, BAKLAGİL VE YAĞLI TOHUMLU BİTKİ ÜRETİMİ

Proje kapsamında, işlenmeyen veya nadasa ayrılan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleriyle stratejik ürün üretiminde kullanılması, iklim değişikliği dikkate alınarak, uygun çeşitlerle öncelikle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerle sebze üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.