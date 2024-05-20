Tarım Bakanlığı'ndan gıda işletmelerine 227 milyon lira ceza Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda alanında çeşitli denetimleri devam ederken, görülen usulsüzlükler üzerine cezalar da kesiliyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 27 milyon 146 bin 180 liralık idari para cezası kesildiğini belirtti.

Aynı açıklamada, 2024'te 118 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da verilen bilgiler arasında yer aldı.

"Bozulmuş gıda satanlar kamuoyu ile paylaşılıyor"

Yumaklı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üretenlerin ve satanların, belirli aralıklarla kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Kontroller habersiz yapılıyor

Gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla üretici veya piyasaya arz sağlayıcı işletmelere gerçekleştirilen kontrollerin risk esasına göre planlandığını aktaran Yumaklı, ön bildirim gereken haller dışında kontrollerin habersiz yapıldığını vurguladı.

Yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim sonuçları

Yumaklı, yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim sonuçlarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

3 Mayıs 2024 itibarıyla gıda işletmelerine 375 bin 246 denetim yapılmış olup, denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye toplamda 227 milyon 146 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır. 118 işletme için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Et ürünlerinde denetim

Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından gıda numune alma planı kapsamında çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti aranması amacıyla numuneler alınarak analizler yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır.

Yazılı soru önergesini yanıtladı

Bakan Yumaklı, denetim bilgilerini, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda denetimlerine, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin yazılı soru önergesi üzerine paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)