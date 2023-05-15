Tarım emtialarında düşüş eğilimi, enerji emtialarında ise karışık seyir sürüyor Tarım emtialarına geçen hafta düşüş eğilimi hakim oldu. Üretim tahminlerindeki artış, tarım emtialarını aşağı yönlü etkiledi.

AA

Emtia piyasasındaki sert düşüşler ekonomik aktiviteye yönelik risk algısını ortaya koyarken, tarım emtialarında düşüş eğilimi göze çarpıyor.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3,8, mısır yüzde 2,2 ve soya fasulyesi yüzde 3,3 değer kaybederken, pirinç yüzde 1,1 arttı.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 4,2, kahve yüzde 2,9, şeker yüzde 0,5 azalış kaydederken, kakao yüzde 1,5 değer kazandı.

Mısır ve şeker fiyatlarında değer kaybı

Petrol fiyatlarının düşük olması nedeniyle artan talep endişeleri, mısır ve şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Enerji emtialarında karışık seyir

Enerji emtialarında karışık bir seyir izlendi.

Geçen haftayı Brent petrol yüzde 1,6 düşüşle, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgaz ise yüzde 6 yükselişle tamamladı.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'de devam eden ekonomik endişelerin talep görünümünü olumsuz etkilemesi etkili oldu.

Çin'de, işletmelere verilen yeni kredilerdeki düşüş ve açıklanan zayıf ekonomik veriler de fiyatları baskılıyor.

Klima talebi doğalgaz fiyatlarını artırdı

ABD'de hava sıcaklıklarının artması sonucu doğalgazla çalışan klima talebinin artmasıyla doğalgaz fiyatları yükseldi.