Tarım emtialarının değeri şubatta Fed'in etkisiyle düştü Fed'in faiz kararındaki belirsizlikler "güvenli liman" emtiaların değerini artırırken, tarım emtialarına ise olumsuz yansıdı.

AA

Emtia piyasasında geçen ay, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin ötelenmesiyle fiyat düşüşleri oldu.

Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler, küresel imalat sanayisine ilişkin endişeler ve dolara talebin artması, geçen ay emtia piyasasında satış baskısına yol açtı.

Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerdeki gerilemenin yanı sıra Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin talep görünümünü de olumsuz etkileyeceği endişesiyle bazı baz metallerin fiyatlarında düşüş oldu.

Geçen ay değerli metallerde karışık bir seyir izlendi.

Ons altın yüzde 0,5 arttı

Şubatta fiyatlar, ons bazında altında yüzde 0,5, platinde yüzde 1,9 artarken, gümüşte yüzde 0,7 ve paladyumda yüzde 3,3 azaldı.

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerginlikten dolayı yatırımcıların "güvenli limana" yönelmesi nedeniyle yükseldi.

Platinin ons fiyatı 2018'den bu yana ilk kez paladyumun ons fiyatının üzerine çıktı. Arzın istikrarlı olacağı, buna karşın talepteki azalışın devam edeceği öngörüleriyle paladyum fiyatları sert düştü.

Nikelin libre fiyatı yüzde 10,3 yükseldi

Tezgah üstü piyasada fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 1,4, alüminyumda yüzde 3,3, çinkoda yüzde 4, kurşunda yüzde 5 azaldı, nikelin libre fiyatı yüzde 10,3 arttı.

Arz endişeleri de nikel fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 artış gösterdi

Enerji grubuna bakıldığında ise şubat ayını Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 yükselişle, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı ise yüzde 11,4 düşüşle tamamladı.

Brent petrol fiyatları yükseldi

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etti. ABD'de benzin stoklarındaki azalış da Brent petrol fiyatlarını yükselten bir diğer faktör oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintisi uygulamasının süresini bu yılın ikinci çeyreğine uzatacağı yönündeki beklentiler de Brent petroldeki fiyat artışında etkili oldu.

OPEC+ grubu Kasım 2022'de günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, geçen yıl mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı. Buna ek olarak 9 üye ülke, Temmuz 2023'ten bu yana değişen miktarlarda gönüllü kesintiye gitmişti.

Hava sıcaklılarının artacağı beklentisi doğalgaz talebini olumsuz etkiledi

Doğalgaz fiyatları, hava sıcaklılarının artacağı, dolayısıyla talebin azalacağına yönelik tahminler ve depolanan miktarın sezon ortalamasının üzerinde olması nedeniyle düştü.

Tarım grubunda sert dalgalanmalar görüldü

Geçen ay emtia piyasasında tarım grubunda ise sert dalgalanmalar görüldü.

Soya fasulyesinin fiyatı yüzde 6,7 azaldı

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 3,2, mısırda yüzde 4,2, soya fasulyesinde yüzde 6,7 azalırken, pirinçte yüzde 0,4 arttı. Mısır 4,0875 dolarla, soya fasulyesi de 11,2850 dolarla Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Çin ekonomisine ilişkin problemlerinden dolayı ülkede talebin azalacağı endişeleriyle soya fasulyesi fiyatları geriledi.

Şekerin libre fiyatı yüzde 10,1 geriledi

Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuğun libre fiyatı yüzde 16,9, kakaonun ton fiyatı yüzde 25 artarken, kahvenin libre fiyatı yüzde 5, şekerin libre fiyatı yüzde 10,1 azaldı.

Kahve fiyatları düştü

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağı beklentisiyle arza ilişkin endişelerin hafiflemesi, bu ürünün fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Brezilya realindeki düşüş de kahve piyasasını olumsuz etkiledi.

Brezilya'da şeker yerine etanol üretiminin tercih edildiği yönündeki haberler etkiledi

Brezilya'da şeker yerine etanol üretiminin tercih edildiği yönündeki haberler, şeker fiyatlarında düşüşe yol açtı. Vadeli şeker kontratlarında fiziki teslimatların azalması ve bunun talebe yönelik endişeleri artırması da şeker fiyatlarında değer kaybını tetikledi. Brezilya'da şeker üretiminde artışın devam etmesi ise fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Kakao fiyatları yükseldi

Batı Afrika'da başlayan Harmattan rüzgarlarının kakao hasadı için tehdit oluşturması ve teslimat için limanlara az miktarda ürün gelmesi, sıcaklıkların artması ve yağışların azalması sonrasında Fildişi Sahili'nde kakao teslimatlarının azalması bu ürünün fiyatlarında yükselişe sebep oldu.

Gana'nın 2023-2024'e dönemine ilişkin kakao üretim tahminlerini aşağı çekmesi de fiyatlardaki artışta etkili bir faktör olarak öne çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)