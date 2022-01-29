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    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevinden alınırken, yerine eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 23:26
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    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın görevden alındığı açıklandı.

    FAHRETTİN POYRAZ KİMDİR

    Görevden alınan Poyraz, 22-23 ve 24. dönemlerde AK Parti Bilecik Milletvekili olarak görev yapmıştı. Poyraz, Aralık 2017'den bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevindeydi.

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı #1

    HÜSEYİN AYDIN KİMDİR

    Göreve yeni getirilen Hüseyin Aydın ise Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nda genel müdürlük görevlerinde bulundu. Bankalar Birliği Başkanlığı yaptı.

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı #2

    Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere yönelik faaliyetlerinin yanı sıra 2017'den itibaren gıda başta olmak üzere bir çok üründe fiyat dengesi sağlamak amacıyla açtığı marketlerle perakende sektöründe de yer alıyor.

    Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı #3


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