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    Tarım Kredi, takipte borcu olanlara yapılandırma getirdi

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarının yapılandırma sürelerini uzatarak, borçlarını ödemelerinin önündeki engeli kaldırdı.
    • 01.10.2022 - 08:52
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    Tarım Kredi, takipte borcu olanlara yapılandırma getirdi

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) kendi ortaklarına borçlarını ödemek için bir kolaylık tanıdı.

    Kuruma 31 Aralık 2020'de takipte borcu bulunan ortaklara defaten veya taksitlendirme suretiyle sağlanan yapılandırmanın süresi 31 Aralık 2022'ye ertelendi.

    Borç tek seferde ödenirse bütün faiz ödenecek

    Söz konusu yapılandırmada 31 Aralık 2020 ve daha eski vadeli kredi borçlarının tek seferde ödenmesi halinde mevcut borçtaki birikmiş temerrüdün faizinin silineceği bildirildi.

    Tek seferde ödeyemeyenlere 60 ay taksit imkanı tanındı

    AA'nın haberine göre kapsamda bulunan borçlarını tek seferde ödeme imkanı olmayan ortaklara ise, 60 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı tanındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "2017 ve daha eski vadeli kredilerin temerrüt faizinin tamamı silinmekte ve bu kapsamda hesaplanacak yeni borç tutarı, hiç peşinat ödenmeksizin 24 aya kadar, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilmektedir. 2018-2020 vadeli kredilerde yapılandırma tarihindeki borç tutarı, yüzde 10 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 20 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 30 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilmektedir.

    Tarım Kredi, takipte borcu olanlara yapılandırma getirdi #1

    Temerrüt faizinin yüzde 50'si silinecek

    Yapılan ilave düzenlemeyle 2018-2020 vadeli kredilerde yapılandırma tarihindeki borç tutarındaki birikmiş temerrüt faizinin yüzde 50'si silinerek, yüzde 40 peşinat ödenmesi halinde 36 aya kadar, yüzde 50 peşinat ödenmesi halinde 48 aya kadar, yüzde 60 peşinat ödenmesi halinde ise 60 aya kadar faizsiz taksitlendirilebilme imkanı sunan yeni bir ödeme kolaylığı daha getirilmiştir."


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