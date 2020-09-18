Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü firmaları 10 yılda 6 kat büyüdü

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklükleri, 2010-2019 yılları arasında 6 katına çıkarak 52.8 milyar liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından birisi de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların aktif büyüklüklerinin son 10 yılda düzenli artış gösterdiği gerçeği oldu.

9.2 MİLYAR LİRADAN 52.8 MİLYAR LİRAYA

Söz konusu firmaların aktif büyüklüklerinin toplamı 2010'da 9.2 milyar lira düzeyindeydi. Bu rakam 2019'a gelindiğinde 52.8 milyar liraya ulaştı.

ÖZ KAYNAKLAR 4,1 KATINA YÜKSELDİ

Söz konusu dönemde varlıklarını büyüten firmaların, öz kaynaklarını da artırdığı görüldü. Tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların öz kaynakları toplamı 2010'da 4.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Bu firmalar takip eden yıllarda öz kaynaklarını düzenli olarak artırarak 2019'da 17,9 milyar liraya kadar yükseltti. Böylece söz konusu firmaların öz kaynak büyüklükleri son 10 yılda 4,1 katına çıkmış oldu.

BRÜT SATIŞLAR YÜZDE 570 ARTTI

Türkiye'de tarım, ormancılık ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren firmaların brüt satışları 2010-2019 döneminde yüzde 570 artışla 6.5 milyar liradan 43.6 milyar liraya yükseldi.

YURT İÇİ VE DIŞINA SATIŞ RAKAMLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Sektör firmaları bu dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını artırmayı başardı. Firmaların 2010-2019 döneminde brüt yurt içi satışları 5.4 milyar liradan 36.8 milyar liraya, brüt yurt dışı satışları da 943 milyon liradan 6.1 milyar liraya çıktı.