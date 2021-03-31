Tarım teknolojilerinde yerliliğin artırılması hedeflendi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamına çeşitli tarım makineleri ve teknolojilerinin de eklenmesiyle yerlilik oranının artması ve dışa bağımlılığın azaltılması bekleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Öncelikli Ürün Listesi Tebliği'nde yapılan değişiklikle tarım sektöründe kullanılan birçok ürün öncelikli ürün listesine eklendi.

TARIM SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BİRÇOK ÜRÜN ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİNDE

Bu kapsamda, zirai traktörler için yükleyici, bazı biçerdöverler, silaj makineleri, pamuk hasat makineleri, tarımsal sistemlerde ilaçlama, gübreleme, sulama, çapalama, ayıklama, ekim ve benzeri süreçlerde kullanılmak üzere otonom robotlar, robotik sistemler ve elektrikli tarım araçları da bu listede yer aldı.

Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri Selami İleri, yapılan düzenlemenin muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İleri, programın, Türkiye'de üretimi hiç olmayan veya yeterli seviyede bulunmayan tarım makineleri ile motor gibi çeşitli aksamlar için düşünüldüğünü söyledi. İleri, tarımsal girdide en büyük payın tarımsal mekanizasyon olduğuna dikkati çekerek, bunu gübre ve kimyasalların takip ettiğini bildirdi.

"YERLİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Selami İleri, Türkiye'de ölçek ekonomisi yaratmadığı için biçerdöver ve kendi yürür hasat makineleri imalatının yapılmadığı bilgisini vererek, ülkenin dış ticaretine daha fazla katkı sunmak, daha çok yerli ürünü Türk çiftçisine sunmak adına yerlileştirme çalışmalarının artarak devam ettiğini dile getirdi.

Şu an için Türkiye'de üretilen traktörlerin pazar payının yüzde 85-90 seviyesinde olduğunu aktaran İleri, ülkede üretimi yapılan diğer tarım makinelerinde de yerli ürünlerin pazar payının yüzde 100'e vardığını ifade etti.

"PROGRAM POZİTİF ETKİ YARATACAK"

İleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın pozitif bir etki yaratacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İthalatımızda kayda değer bir yekun tutan hasat makineleri ile sulama ekipmanlarının yerlileştirilmesi kapsamında programın etkisi olacağına inanıyorum. Ayrıca, mekanizasyona daha kolay erişimin sağlanmasıyla girdi maliyetleri düşecektir. Böylece, ürün kalitesi ve verim artacak, dolayısıyla çiftçi geliri de yükselecektir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın yerlilik oranımızı artırmada ve çiftçimize daha uygun şartlarda tarım makinesi arzı sağlamada katkı sunacağını düşünüyorum. Programın asıl katkısı, dış ticaret açığını azaltma noktasında olacaktır."