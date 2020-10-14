Tarım ürünleri üretici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 2,56 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tarım ürünleri üretici fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 2,56 ve yıllık bazda yüzde 18,48 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 12,05'i bulurken, 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.89 olarak gerçekleşti.

BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ YÜZDE 0,24 DÜŞTÜ

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,22, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,69 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,07, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti.

KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTALARIN FİYATI YÜZDE 8,01 YÜKSELDİ

Yıllık en az artış yüzde 8,01 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 10,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 11,10 ile lifli bitkiler oldu.

MEYVE ÜRETİCİ FİYATLARINDA ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,99 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24,55 ile çeltik ve yüzde 23,93 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Tarım ürünleri üretici fiyatlarında aylık en fazla azalış yüzde 2,57 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,40 ile üzüm ve yüzde 0,58 ile manda dahil canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

ALT GRUPLARDA ÇELTİĞİN FİYATI ARTTI

Buna karşılık, 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 6,25 ile çeltik, yüzde 4,52 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3,64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.