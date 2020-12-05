Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üç sektöre yönelik destekleri anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üç sektöre yönelik destekleri anlattı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan "Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" kapsamında arıcılık projelerine yüzde 50, kaz ve hindi yetiştiriciliği projelerine yüzde 75, ipek böcekçiliği projelerine yüzde 100 hibe desteği verileceğini belirtti.

Pakdemirli, açıklamasında arıcılık desteklemeleri çerçevesinde arı sütü, polen, propolis gibi arı ürünü üretmek isteyen üreticileri destekleyeceklerini kaydetti.

ARICILIKLA İLGİLİ EKİPMANA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

Bakan Pakdemirli, 50 ve üzeri arılı kovanı olan ve en az 3 yıl Arı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı, Arı Yetiştiricileri veya Bal Üreticileri Birliğine üye üreticilerin bu desteklere başvurabileceğine işaret ederek, arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakasına yüzde 50 hibe desteği verileceğini bildirdi.

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ İLE İLGİLİ YÜZDE 100 HİBE DESTEĞİ

Pakdemirli, ipek böcekçiliği yapan gerçek ve tüzel kişilere, dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımlarında yüzde 100 hibe desteği verileceğine dikkati çekti.

KAZ İLE TİCARİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ

Pakdemirli, "Damızlık ve Ticari Kaz ile Ticari Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri çerçevesinde ise 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmesi yatırımlarına yüzde 75 hibe desteği verilecek. Hibe desteği damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE

Başvuruların Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, yatırıma ilişkin kriterler ve teknik detayların Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak uygulama rehberinde belirtileceğini kaydetti.