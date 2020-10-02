Tarım ve Orman Bakanlığı 'zeytin desteğinin ödenmediği' iddialarına yanıt verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, "zeytin desteğinin ödenmediği" iddialarına yanıt olarak, 11 milyon 326 bin 763 liralık dane zeytin fark ödemesi desteğinin 8 bin 95 üreticiye 3 Temmuz'da ödendiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir yazılı açıklama yaparak, bazı basın yayın organlarında CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül ve Ziraat Mühendisleri Odası Aydın Şube Başkanı Mahmut Nedim Barış'ın ifadelerine dayanarak, zeytin desteğinin çiftçilere ödenmediği yönünde mesnetsiz açıklamalara yer verildiğini aktardı.

30 NİSAN 2020’DE BAŞVURULAR SONA ERDİ, 3 TEMMUZ 2020’DE ÖDEMELER TAMAMLANDI

Zeytin ağacından hasat edilen ve hiçbir işleme tabi tutulmamış zeytin meyvesine (dane zeytin) fark ödemesi destek uygulamasına ilk defa 2019 yılında başlanıldığı belirtilen açıklamada, bu desteğe başvurunun ilgili tebliğin yayınlanma tarihi olan 9 Kasım 2019'da başlanıp, 1 Nisan 2020'de sona erdiği bildirildi. Ayrıca, pandemi nedeniyle destek başvurusunu yapamayan üreticilerin mağdur olmaması için son başvurusu tarihinin 30 Nisan 2020'ye kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

“OLUMSUZ HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Açıklamada, "zeytin desteğinin ödenmediği" iddialarına şu yanıt verildi:

"Kilogram başına 15 kuruşluk dane zeytin fark ödemesi desteğine 20 ilimizden başvuru yapan 8 bin 95 üreticimize toplam 11 milyon 326 bin 763 liralık ödeme 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılarak tamamlanmıştır. Netice olarak, söz konusu haberlerde kullanılan ifadeler gerçeği yansıtmamakla beraber, maksatlı bir algı yaratarak halkı yanlış bilgilendirme amacı taşımaktadır."