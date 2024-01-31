Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 500 personelin alım süreci başladı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından Bakanlıkta istihdam edilecek 5 bin 500 kişinin alımına ilişkin süreci başlattıklarını bildirdi. Bakan Yumaklı'nın paylaşımında alınacak personelin branşları da ayrıntılarıyla belirtiliyor.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce 5 bin 500 personel alımı yapılacağını duyurmuştu.

Şimdi ise bu alımın resmi sürecine geçildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Bakanlığı'nın personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Aramıza katılacak arkadaşlarımız gücümüze güç katacak"

Bakanlık ailesinin büyümeye devam ettiğini aktaran Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz 5 bin 500 personel alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Aramıza katılacak arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları tarım, orman ve su alanlarındaki gücümüze güç katacak. Ülkemizin dört bir yanında Bakanlığımızın faaliyetleri artarak devam edecek. Göreve başlayacak tüm yeni mesai arkadaşlarımı kutluyor, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Hangi bölümde kaç kişi istihdam edilecek?

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan infografikte, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere alınacak personele ilişkin branşlar ve sayıları şu şekilde sıralandı:

Destek personeli 1.443, büro personeli 1.088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biolog 33, balıkçılık teknolojisi mühendisi 18, harita mühendisi 15, kimya mühendisi 14, inşaat mühendisi 6, bilgisayar mühendisi 6 ve gemi adamı 2.

Resmi ilan ÖSYM sitesinde

Öte yandan, istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yayımlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)