Tarımda girdi fiyatları bir ayda yüzde 7,51 arttı Gıda fiyatlarının temelinde yer alan tarım girdileri geçen yıl gerilediği noktadan tekrar artışını sürdürüyor. TÜİK'in yayınladığı tarımsal girdi fiyat endeksi bir yılda yüzde 45,11, bir ayda ise yüzde 7,51 artış gösterdi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2024 Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) istatistiklerini yayınladı.

Tarım-GFE'de 2024 yılı Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,81 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 7,27, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 9,07 artış gerçekleşti.

Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 41,22, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 74,88 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup: Veteriner hizmetleri

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 167,95 ile veteriner harcamaları oldu.

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup: Veteriner harcamaları

Aylık Tarım-GFE'ye göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,35 ile veteriner harcamaları oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)