Tarımda kuraklık endişelendiriyor! Mart ayı yağışları ise üreticinin yüzünü güldürdü Doğal afetler ve kuraklık tarım üreticisinin korkulu rüyası haline geldi. TZOB, çiftçilerin endişelerini dile getirirken bir diğer yandan da şimdiden "kuraklık olacak" şeklindeki değerlendirmenen doğru olmayacağını belirtti.

AA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye genelinde bugünden "kuraklık olacak" veya "kuraklık var" demenin doğru olmadığını belirterek yağışları çiftçiler açısından değerlendirdi.

Bayraktar'a göre, bu ay ve nisanda yağışların mevsim normalleri dolaylarında gerçekleşmesi kuraklık endişesini kaldıracak.

Bayraktar, yaptığı değerlendirmede, dünyada iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğünü, son yıllarda Türkiye'de de artan doğal afetlerin iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söyledi.

"Doğal afetlerin yaşanma sıklığı arttı"

Aşırı yağış, sel, fırtına, hortum, dolu, don, kuraklık gibi doğal afetlerin yaşanma sıklığının arttığına işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu:

İklim değişikliği etkisiyle yaz, kış ve bahar kavramları karışmaya başladı, mevsimler farklılaştı. Kar, kış, yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden üretim yapan çiftçilerimiz, hemen hemen her türlü doğal afetle karşı karşıya kalıyor.

"Çoğu çiftçi ekim yapmak için kasım ayını bekliyor"

Bayraktar, odalardan alınan bilgiye göre, tarım sezonunun başladığı Ekim 2023'ten bu yana buğday ve arpa üretiminin yoğun olduğu bölgelerde ekim ayı yağışlarının yetersiz olması nedeniyle çoğu çiftçinin ekim yapmak için kasım ayını beklediğini ifade etti.

"Yağışın gelmesiyle hem toprak hem de çiftçi nefes aldı"

Kasımda ekim yapmak için beklenen yağışın gelmesiyle hem toprağın hem de çiftçinin nefes aldığını dile getiren Bayraktar, Türkiye genelinde şubat ayı yağışlarının mevsim normallerinin yüzde 42 altında gerçekleştiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Tarımsal üretim sezonunun başladığı ekim ayından bu yana gerçekleşen toplam yağışlara bakıldığında 5 ayda Türkiye genelinde normaline göre yüzde 8 artış görüldü. 5 aylık kümülatif yağışlar toplamında artış olsa da yağışların Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde azalması üreticileri tedirgin ediyor.

"Kış aylarında yağışlar daha çok yağmur şeklinde gerçekleşti"

Bayraktar, tarımsal üretim için yağış kadar sıcaklığın da önemli olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

2023 yılı yaz mevsimi son 53 yılın en sıcak yedinci yaz mevsimi olurken ağustos ayı, son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı oldu. Böylesine sıcak bir yaz mevsiminin ardından eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları sıcaklıkları da normalin üzerinde gerçekleşti. Yine şubat ayı ortalama sıcaklığı 7,5 dereceyle normalin 3,4 derece üzerinde seyretti. Şubat ayı da son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Kış aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olmasıyla yağışlar kar yerine daha çok yağmur şeklinde gerçekleşti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)