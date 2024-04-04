Tarımda zararlılarla mücadelede faydalı böcekler iş başında! Antalya'da narenciye bahçelerine salındı Tarımda bazen bir böcekle mücadele etmek için faydalı başka böceklerden yardım alınıyor. Karadeniz'i saran kahverengi kokarcaların güneye inme tehlikesine karşı bu yöntemden destek alınıyor.

AA

İklim değişikliğinin de etkisiyle yeni zararlı ve hastalıklar görülmeye başlandı.

Bu alanda Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde çalışmalar yapılıyor.

Karadeniz bölgesi başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde yoğun şekilde karşılaşılan kahverengi kokarca zararlısı diğer bölgelerde görülmeden tedbir almaya çalışılıyor.

Antalya'da yaş sebze ve meyve, süs bitkileri başta olmak üzere farklı alanlarda ürünleri kahverengi kokarca zararlısından korumak için tarlalara "Trissolcus Japonicus" adı verilen böceklerin salımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) işbirliğinde, zararlı böceklerle mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

300 dönümlük narenciye bahçesine uygulandı

Aksu ilçesindeki 300 dönümlük narenciye bahçesinde düzenlenen programda, tarımda zararlılarla mücadelede faydalı böceklerin önemi anlatıldı.

Faydalı böcekler, bir ekip tarafından bahçelere salınıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, bazı okullardan tarım alanında eğitim alan öğrenciler ile ziraat mühendisleri narenciye ağaçlarına "Trissolcus Japonicus" adı verilen faydalı böcekleri saldı.

"İlk etapta binin üzerinde böcek salımı yaptık"

Enstitülerinin ürettiği faydalı böcekleri doğaya bıraktıklarını anlatan Erkal, şunları kaydetti:



Enstitülerimizin ürettiği faydalı böcekleri doğaya bırakıyoruz. Bu, en sağlıklı çevreci mücadele yöntemlerden biri. Saldığımız faydalı böcekler doğadaki zararlı böceklerin yumurtalarına parazitleyerek, oradan sağlıklı böcekler çıkıyor. İlk etapta binin üzerinde böcek salımı yaptık. Doğada fayda sağlayacak. Biyolojik mücadele kültürel önlemler, kimyasal mücadeleyi ciddi oranda azaltacaktır. Biyolojik mücadele ürün kalitesini artıracak, ilaç kalıntısı riskini ortadan kaldıracaktır.

Kahverengi kokarca böceği ile mücadele

BATEM Müdürü Ünlü ise turunçgilin unlu bitine karşı biyolojik mücadele uygulaması yaptıklarını, son yıllarda Karadeniz'de fındık bahçelerinde yoğun görülen kahverengi kokarca böceğinin arttığını dile getirdi.

"400'ün üzerinde kullanılacak"

Enstitü bünyesinde biyolojik mücadele laboratuvarının altyapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Ünlü, "Zararlı böceklerle mücadele için faydalı böceklerin üretimini yapıyoruz. Narenciye, tahıl, süs bitkileri, meyve, sebze başta olmak üzere 400'ün üzerinde kullanılacak." dedi.

"Parazitlerle mücadele önemli"

Bahçe sahibi Ahmet Aras, 53 yıldır üreticilik yaptığını belirterek, 300 dönüm alanda parazitlerle mücadele için bahçesinden çalışmalara başlanmasının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)