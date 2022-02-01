Tarımsal destekleme bütçesi 29 milyar liraya çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destekleme bütçesinin 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarıldığı paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır." dedi.

"BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF VE TRİTİKALE ÜRETİMİ YAPANLARA DEKARA 50 LİRA ÖDEME"

Pakmerli, yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar lira ek bütçe ile 29 milyar liraya çıkarılmıştır. Artırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave Ek Girdi Desteği olarak dekara 50 lira ödeme yapılacaktır. 2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL/da girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 lira ödenecektir.





GİRDİ DESTEKLERİ 127 ARTIRILDI

Yapılan bu ilave destekle 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırılmıştır. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.