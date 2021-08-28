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    Tarımsal faaliyette bulunanlara dönemsel prim ödeme imkanı

    Yeni getirilen kurallarla tarımda çalışanların prim ödemelerine kolaylık sağlandı. Tarımda kazanç elde edilen zamanlarda ödeme esnekliği ile birlikte dönemsel prim ödeme imkanı getirildi.
    • AA
    • 28.08.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 28.08.2021 - 11:17
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    Tarımsal faaliyette bulunanlara dönemsel prim ödeme imkanı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, tarımsal faaliyette bulunanlar için getirilen dönemsel prim ödeme imkanı gibi kolaylıklar vatandaşın sigortalılığının devamı konusunda destek olacak.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanan 18 Ağustos 2021 tarihli "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile hayata geçirildi.

    TARIM SİGORTALILARI ÖDEMELERİNİ HER AY DEĞİL, HASAT ZAMANLARINDA YAPABİLECEK

    Buna göre, 4B'li olarak tarımsal faaliyette bulunanların kısa ve uzun vadeli sigorta ile genel sağlık sigortası ocak-haziran dönemi primlerinin temmuz ayı sonuna, temmuz-aralık dönemi primlerinin takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar ödenmesi yönünde düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile tarımda çalışanların sigorta primlerini her değil kazanç elde ettikleri hasat zamanı gibi dönemlerde yapabilmeleri sağlandı.

    Tarımsal faaliyette bulunanlara dönemsel prim ödeme imkanı #1

    GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI UYGULANMADAN ÖDEYEBİLME HAKKI

    Düzenlemeyle tarım sigortalılarının ürün satışı ile gelir elde ettikleri ve ödeme güçlerinin arttığı dönemlerde sigorta primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan ödeyebilmeleri imkanı getirildi.

    Tarımsal faaliyette bulunanlara dönemsel prim ödeme imkanı #2

    DÖNEMSEL PRİM ÖDEME İMKANI

    Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar için de aynı süre ve şartlarda dönemsel prim ödeme imkanı sağlandı.

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