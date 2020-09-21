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    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, ayı temmuz ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2020 - 10:08
    • Güncelleme : 21.09.2020 - 10:08
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    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 6,74, aylık yüzde 0,61 arttı.

    Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2020

    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı #1

    TEMMUZ AYINDA BİR ÖNEKİ AYA GÖRE ARTIŞ YÜZDE 0,61

    Tarım girdi fiyat endeksi 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,74 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,53 artış gösterdi.

    Alt gruplara göre Tarım-GFE yıllık değişim oranı (%), Temmuz 2020

    Tarımsal girdi fiyat endeksi arttı #2

    TARIMDA KULLANILAN MAL VE HİZMET ENDEKSİNDE ARTIŞ YAŞANDI

    Ana gruplar itibarıyla bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,55, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,97 artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,21, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,06 artış gösterdi.

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