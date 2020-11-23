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    Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı

    TÜİK, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,63, bir önceki aya göre yüzde 2,31 arttığını bildirdi.
    • AA
    • 23.11.2020 - 16:36
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 16:40
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    Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin (Tarım-GFE), eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,63, bir önceki aya göre yüzde 2,31 yükseldiğini açıkladı.

    Buna göre, endeks eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,87, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 8,21 artış gösterdi.

    Aylık en fazla artış yüzde 1,29 ile enerji ve yağlar alt grubunda görüldü.

    Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı #1

    YILLIK BAZDA DEĞİŞİM

    Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 14,45 arttı.

    Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde arttı #2

    ALT GRUPLARDAN EN FAZLA AZALIŞ VETERİNERLERDE GÖRÜLDÜ

    Yıllık bazda en fazla azalış yüzde 2,71 ile veteriner harcamaları alt grubunda görüldü. Eylülde geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 1,89 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 0,66 ile tarımsal ilaçlar oldu. Bu dönemde en fazla artış, yüzde 26,69 ile makine bakım masrafları, yüzde 15,11 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 15,08 ile hayvan yemi alt gruplarında gerçekleşti.

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