Tarımsal girdi fiyatları kasımda yüzde 8,52 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 36,20, aylık yüzde 8,52 yükseldi.

Tarımsal girdilerin artması fiyatlara artış olarak yansıyor. Bu aşamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni yayınladı.

Tarım-GFE'de 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde 8,52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,20 ve 12aylık ortalamalara göre yüzde 25,40 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,93 artış gerçekleşti.

YILLIK 8 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 15,54 ile malzemeler ve yüzde 15,88 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

AYLIK 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,37 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 11,10 ile makine bakım masrafları oldu.