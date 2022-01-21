Euro
15.2357
0.61%
Dolar
13.4432
0.50%
Altın
791.9230
0.25%
Borsa
2,010.02
-0.21%
Bitcoin
533.124
-6.47%
BTXN Coin
33.37
0.18%
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Tarımsal girdi fiyatları kasımda yüzde 8,52 arttı

    Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 36,20, aylık yüzde 8,52 yükseldi.
    • AA
    • 21.01.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tarımsal girdi fiyatları kasımda yüzde 8,52 arttı

    Tarımsal girdilerin artması fiyatlara artış olarak yansıyor. Bu aşamada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ait Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni yayınladı.

    Tarım-GFE'de 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki aya göre yüzde 8,52, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,20 ve 12aylık ortalamalara göre yüzde 25,40 artış gerçekleşti.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,24, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,18 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 25,68, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 37,93 artış gerçekleşti.

    Tarımsal girdi fiyatları kasımda yüzde 8,52 arttı #1

    YILLIK 8 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

    Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 15,54 ile malzemeler ve yüzde 15,88 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

    Tarımsal girdi fiyatları kasımda yüzde 8,52 arttı #2

    AYLIK 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

    Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,37 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 11,10 ile makine bakım masrafları oldu.

    Tarımsal girdi fiyatları kasımda yüzde 8,52 arttı #3

    Tarımsal girdi fiyatları kasımda yüzde 8,52 arttı #4


    Görüş Bildir