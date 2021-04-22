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Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak
31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılması yürürlüğe girdi.
- AA
- 22.04.2021 - 12:05
- Güncelleme : 22.04.2021 - 12:09
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması gündeme geldi.
"TARIMSAL KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK"
Resmi Gazete'de yayınlanan metne göre 2020 yılının sonu itibarı ile tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılarak, çiftçiye ekonomik alanda rahatlama sağlanacak.