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    Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak

    31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılması yürürlüğe girdi.
    • AA
    • 22.04.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:09
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    Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak

    Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması gündeme geldi.

    "TARIMSAL KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK"

    Resmi Gazete'de yayınlanan metne göre 2020 yılının sonu itibarı ile tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılarak, çiftçiye ekonomik alanda rahatlama sağlanacak.

    Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak #1

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