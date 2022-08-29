Tarlada 2,5 lira olan domates, markette 13 lira

Elazığ’da domates hasadı devam ederken tarladan çıkan ürün, komisyonculara 2 buçuk liraya satılıyor. Aynı domates markette ise 13 lira… Hem mal sahibi hem de vatandaş denetim istiyor.

Elazığ'da merkeze bağlı Alatarla köyünde, 800 dönüm alan üzerinde ekilen domatesin hasadı devam ediyor.

Üretilen domatesler, başta kurutmalık olarak Avrupa sofralarını süslerken, toplanan sebzenin bir kısmı da hale satılıyor.

Tarlada 2,5, markette 13 lira

Tarlada toplanan domateslerin kilogramı sebze haline 2 buçuk liradan satılırken, aynı domates marketlerde 13 liraya alıcı buluyor.

Üreticiler, denetimlerin eksik olması nedeni ile fiyat farkının bu kadar açıldığını belirterek, vatandaşın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

“Mal sahibi zor durumda”

İHA’ya konuşan Fırat Arak, “Bahardan beri buradayız. Domateslerimizi ektik ve çapasını yaptıktan sonra toplamaya başladık. Verim geçen seneye göre daha güzel. Domates dışarıda 12-13 lira tarlada ise 2,5 ile 3 lira arasında. Mal sahibi zor durumda. Sepetler gençler tarafından sabahtan akşama kadar taşınıyor. Bence taştan daha zor. Çamur, toprak, ilaç kokusu her şey var, Allah yardımcımız olsun.” dedi.

“Herkes beklediğini alamıyor”

Özgür Arak da, “Domateste verim geçen seneye göre daha çok. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz, akşam 18.00’e kadar devam ediyoruz.” diye konuştu.

4 aydır domates tarlasında çalıştıklarını aktaran Melek Tepe ise “Domates fidesinin dikildi şimdi de toplama işlemleriyle devam ediyoruz. Zaman zaman hastalanıyoruz. Hava çok sıcak. İşçiler ve mal sahibi sıkıntılı. Herkes beklediğini alamıyor. Ekonomiye destek olmak için buradayız. Yoksa bu şartlarda çalışılmaz.” şeklinde konuştu.