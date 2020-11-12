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    Tarlada sezon, kovalar havaya fırlatılarak kapandı

    Okulların mezuniyet töreninde keplerin havaya atılarak sevinç gösterilerinin yapılması gibi Elazığ’da tarlalarda çalışanlar da hasat döneminin sonunda kovaları havaya fırlatıp, sezonu öyle kapattı.
    • İHA
    • 12.11.2020 - 11:12
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 14:39
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    Tarlada sezon, kovalar havaya fırlatılarak kapandı

    Elazığ’ın Baskil ilçesi Hacımemetler köyü Kıstırak Çiftliği’nde, her yıl sebze ekimi yapılıyor.

    ÜRÜNLER, ELAZIĞ VE MAYATYA'YA GİDİYOR

    İlçe, Karakaya Baraj Gölü kenarında olması nedeniyle Elazığ’ın yanı sıra Malatya’ya da yakın. Çiftçiler ürettikleri sebzeleri de iki ilde satıyor.

    KEP FIRLATMA TÖRENİNDE OLDUĞU GİBİ

    Bu yıl da ekilen sebzelerden biberde hasat döneminin sona ermesi nedeniyle çalışanların, kovaları havaya fırlatıp sezonu kapatması dikkati çekti.

    Okulların mezuniyet töreninde genelde keplerin havaya atılarak sevinç gösterisi yapılmasında olduğu gibi tarlada çalışanların da hasat döneminin sonu olması nedeniyle kovaları havaya fırlatması, hasat sonuna farklı bir anlam kattı.

    Tarlada sezon, kovalar havaya fırlatılarak kapandı #1

    Tarlada sezon, kovalar havaya fırlatılarak kapandı #2

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