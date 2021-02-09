Euro
8.56
0.32%
Dolar
7.0731
0%
Altın
419.47
0.72%
Borsa
1.544
0.6%
Bitcoin
332.468
9.18%
EXEN Coin
16.20
6.50%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Taşköprü sarımsağının ekimi kuraklık endişesiyle erken başladı

    Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetişen, bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağının ekimine, bu yıl kuraklık endişesi nedeniyle erken başlandı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taşköprü sarımsağının ekimi kuraklık endişesiyle erken başladı

    Önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'ndan Taşköprü ilçesinde her yıl şubat sonu ve mart ayında ekilen sarımsak, bu yıl kuraklık tehlikesi nedeniyle toprakla erken buluşturuldu.

    Yaklaşık 4 bin ailenin geçimini sağladığı Taşköprü sarımsağı, bu yıl mevsimin kurak geçmesi nedeniyle 20 gün önceden ekilmeye başlandı.

    "YAĞMUR YAĞMAZSA VERİM DÜŞECEK"

    Üreticiler, kuraklığın devam etmesi halinde verimin düşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

    İlçeye bağlı Çanşa köyünde sarımsak üreticiliği yapan Zekeriye Hızarcı, "Bu içinde bulunduğumuz tarla 3 dönüm. Normal şartlarda biz buradan 3 ton sarımsak alırız. Ancak yağmur yağmazsa verim düşecek. Barajımızda su yok, dolayısıyla bu tarladan 2 ton bile sarımsak alamayız. Erken dikim yaptık, çillenmesi kolay olsun diye." dedi.

    Taşköprü sarımsağının ekimi kuraklık endişesiyle erken başladı #1

    Taşköprü sarımsağının ekimi kuraklık endişesiyle erken başladı #2

    Taşköprü sarımsağının ekimi kuraklık endişesiyle erken başladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir