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Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk başladı
Kurban Bayramı'nda ziyaret ve tatil amacı ile bulundukları şehirlerden ayrılanlar için dönüş vakti geldi. Yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığı günümüzde otogarlardaki kalabalık da dikkati çekiyor.
- DHA
- 25.07.2021 - 08:48
Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YOĞUNLUK
Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.
AİLELER YAKINLARINI OTOGARDA BEKLİYOR
Ailesi Kayseri'de bayramı geçiren ve otogarda ailesini bekleyen Erhan Öztürk, "Benim çocuklar dün 6'da yola çıktılar çok fazla yoğunluk varmış yollarda. Bekliyoruz bakalım. Kayseri'den geliyorlar, yolda çok fazla yoğunluk varmış, özelikle Bolu tarafında. Kazasız belasız bir şekilde gelirler inşallah." dedi.
YURDUN DÖRT BİR YANINDAN İSTANBUL'A AKIN
Manisa'da gelen Abdullah Akkuş ise, "Tatil çok iyi geçti. Manisa Turgutlu'dan geliyorum. Bayram gayet iyi geçti. Gelirken feribotla geldik buraya." ifadesini kullandı.