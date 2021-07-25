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    Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk başladı

    Kurban Bayramı'nda ziyaret ve tatil amacı ile bulundukları şehirlerden ayrılanlar için dönüş vakti geldi. Yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığı günümüzde otogarlardaki kalabalık da dikkati çekiyor.
    • DHA
    • 25.07.2021 - 08:48
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    Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk başladı

    Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirenler İstanbul'a geri dönmeye başladı.

    15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA YOĞUNLUK

    Geri dönüşlerin başlamasıyla 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı.

    AİLELER YAKINLARINI OTOGARDA BEKLİYOR

    Ailesi Kayseri'de bayramı geçiren ve otogarda ailesini bekleyen Erhan Öztürk, "Benim çocuklar dün 6'da yola çıktılar çok fazla yoğunluk varmış yollarda. Bekliyoruz bakalım. Kayseri'den geliyorlar, yolda çok fazla yoğunluk varmış, özelikle Bolu tarafında. Kazasız belasız bir şekilde gelirler inşallah." dedi.

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    YURDUN DÖRT BİR YANINDAN İSTANBUL'A AKIN

    Manisa'da gelen Abdullah Akkuş ise, "Tatil çok iyi geçti. Manisa Turgutlu'dan geliyorum. Bayram gayet iyi geçti. Gelirken feribotla geldik buraya." ifadesini kullandı.

    Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk başladı #2

    Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk başladı #3

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