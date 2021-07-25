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Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk başladı

Tatil dönüşü otogarlarda yoğunluk başladı

Kurban Bayramı'nda ziyaret ve tatil amacı ile bulundukları şehirlerden ayrılanlar için dönüş vakti geldi. Yollarda trafik yoğunluğunun yaşandığı günümüzde otogarlardaki kalabalık da dikkati çekiyor.