Tatil için Antalya'yı en çok tercih eden ilk 10 ülke

AA

Antalya'da, 2025'in ilk 4 ayında İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya ve İsviçre pazarlarında büyüme kaydedildi.

Sunduğu turizm çeşitliliği ile Antalya, hemen hemen her milletten tatilcilerin rotasında yer alıyor.

KENTE 4 AYDA 2 MİLYON YABANCI TURİST GELDİ

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, kenti yılın 4 ayında yaklaşık 2 milyon yabancı turist ziyaret etti.

İLK SIRADA ALMANLAR YER ALDI

Bunun yaklaşık 531 binini Almanlar, 317 binini de Ruslar oluşturdu. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 10'un içinde İngiltere, Polonya, Hollanda, Litvanya, Ukrayna, Belçika, Fransa ve İsviçre yer aldı.

İngiltere pazarında yüzde 5,68, Polonya'da yüzde 8,87, Hollanda'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 22,77, İsviçre'de yüzde 5,76 oranında büyüme gerçekleşti.

ANTALYA'YA EN FAZLA TURİST GÖNDEREN İLK 10 ÜLKE

1-) Almanya

2-) Rusya

3-) İngiltere

4-) Polonya

5-) Hollanda

6-) Litvanya

7-) Ukrayna

8-) Belçika

9-) Fransa

10-) İsviçre

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, kentteki turizm hareketliliğinin arttığını, kış sezonunu kapalı geçiren otellerin büyük bir bölümünün de açıldığını söyledi.

OTELLER BAYRAM İÇİN YÜZDE 95 DOLDU

Otellerdeki doluluk oranlarının Kurban Bayramı dolayısıyla yüzde 95'lere çıkacağını dile getiren Saatçioğlu, yaz dönemi için rezervasyonların da çok iyi konumda olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE VE POLONYA PAZARINDAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Antalya'nın pazarının oldukça çeşitlendiğini belirten Saatçioğlu, "Geçen sene İngiltere ve Polonya pazarlarında iki haneli büyüme yaşadık, bu yıl da özellikle kış aylarında çok ciddi rezervasyon aldık, bu iki pazardan artış bekliyoruz." dedi.