Tatil için bunları yapmadan uzun yola çıkmayın Otomobil bakım servis yetkilileri araç sürücülerini yola çıkarken yapmaları gereken yol bakımları konusunda uyarıyor.

DHA

Havaların ısınması ile birlikte araç sahipleri uzun yol yaparak tatile gidiyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte uzun yola çıkacaklara uzmanlar uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı öncesinde de seyahata çıkan araç sayısında artış yaşanması bekleniyor.

"Bunları yapmadan yola çıkmayın"

Uzmanlar, yolda sıkıntı veya mağduriyet yaşamamaları için bunları yapmadan yola çıkılmasını tavsiye etmiyor.

Yola çıkmadan önce yapılacaklar:

Sürücülerin yola çıkmadan önce birtakım çalışmalar yapması gerektiğini vurgulayan konunun uzmanları, araç sahiplerini şu sözlerle uyarıyor:

-Yola çıkmadan önce bazı bakımlar yapılması gerekiyor.

-En öncelikli olanı ise lastikler.

-Mutlaka yazlık lastiğe geçiş yapılmış olması gerekiyor.

-Kışın kış lastiği takmadıysanız yine de lastik havalarını lastik dişlerini ölçtürmekle rot ayarlarına baktırmakta fayda var.

-Yağ bakımları zamanı geldiyse yapılmalı. Zamanı gelmediyse seviyeleri kontrol edilmeli.

-Silecekleri yenisi ile değiştirmek, cam sularımızı yazlık cam suları ile değiştirmek gibi yapılması gereken bakımlar var.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)