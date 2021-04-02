Tatilciler pandemi döneminde karavanlara yöneldi

Pandemiyle birlikte insanlar izole bir tatil amacıyla karavanlara yöneldi. Karavan üretici firmaları da yeni alışkanlıklara çözüm sunmaya çalışıyor.

Karavanist İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı, Büyükçekmece’deki fuar ve kongre merkezinde başladı. Burada yeni karavan tredlerini görmek mümkün.

Karavan fiyatlarının ise 50 bin liradan başlayıp, 1 milyon liraya kadar çıktığını belirten yetkililer, pandemi öncesine göre satışlarda yüzde 80 oranında bir artış olduğunu aktarıyor.

"PANDEMİYLE BERABER AİLELERİN DAHA FAZLA TALEBİ OLDU"

Karavan üreten bir firmanın sorumlusu Ahmet Karagöz, pandemi döneminde karavanlara talebin arttığını belirterek, "Uzun zamandır insanların doğa isteği, pandemiyle birleşince doğa hayatına yönelim oldu. Tatilciler otelde konaklamak yerine, izole bir alanda vakit geçirmeyi bu dönemde daha çok istedi. Pandemi döneminde hem çekme hem de motokaravanlara ciddi bir talep oluştu.

45 YAŞ VE ÜZERİ MOTOKARAVANA YÖNELİYOR

45 yaş ve üzeri insanlar daha fazla motokaravana yönelirken, 45 yaş altındakiler ise çekme karavan tercih ediyor. Türkiye’de çok fazla üretici var. Türkiye’de karavan son 7-8 yıldır revaçtaydı ama pandemiyle beraber ailelerin daha fazla talebi oldu. Özellikle ranzalı modeller tercih edilmeye başlandı." dedi.

ON ROAD VE OFF ROAD KARAVANLAR

Karavan üreticisi bir firmanın satış müdürü Furkan Güneri ise, "On road ve off road olarak adlandırılan karavanlar mevcut. Off road karavanlar kamp alanları dışında da kamp yapmayı sağlayan modeldir. Pandemi döneminde karavanlara talebin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de ailelerin tercih etmesidir. Türk firmalarının ürettiği karavanlar, 4 ya da 6 kişilik olarak tasarlanıyor. Geniş aileler için karavan modelleri de mevcut." ifadelerini kullandı.