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    Taze soğanın tek bir dal fiyatı 1 liraya yaklaştı

    Marketlerin manav tezgahlarında demeti 7 liraya satılan taze soğanın tek bir dal fiyatı 1 lirayı buldu.
    • İHA
    • 10.02.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 14:07
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    Taze soğanın tek bir dal fiyatı 1 liraya yaklaştı

    Salata ve yemeklerde kullanılan yeşilliklerin fiyatları yükseldi. Geçmişte fiyatının ucuzluğu ile bilinen taze soğanın markette tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buluyor.

    SALATA MALZEMELERİ CEP YAKIYOR

    Nane, maydanoz, dereotu gibi salataların vazgeçilmezi olan taze soğan, herkesin severek tükettiği sebzeler arasında yer alıyor.

    BİR DEMET YEŞİL SOĞAN 7 LİRA, TEK DAL 1 LİRA

    Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerden biri olan ve içinde ortalama 7-8 adet bulunan taze soğanın demet fiyatı 7 liraya satılıyor. Böylelikle tek dal soğan 1 liraya geliyor.

    Taze soğanın tek bir dal fiyatı 1 liraya yaklaştı #1

    HAVALAR KÖTÜ GİDİNCE, YEŞİLLİKLERİN FİYATI ARTTI

    Özellikle nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler kötü hava koşulları gerekçesi ile yüksek fiyatlarda satılıyor. Dört mevsim üretimi olan taze soğanın tek bir adetinin nerdeyse 1 liraya satılması ne alanı ne de satanı memnun ediyor.

    Taze soğanın tek bir dal fiyatı 1 liraya yaklaştı #2


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