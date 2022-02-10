Taze soğanın tek bir dal fiyatı 1 liraya yaklaştı

Marketlerin manav tezgahlarında demeti 7 liraya satılan taze soğanın tek bir dal fiyatı 1 lirayı buldu.

Salata ve yemeklerde kullanılan yeşilliklerin fiyatları yükseldi. Geçmişte fiyatının ucuzluğu ile bilinen taze soğanın markette tek bir dal fiyatı nerdeyse 1 lirayı buluyor.

SALATA MALZEMELERİ CEP YAKIYOR

Nane, maydanoz, dereotu gibi salataların vazgeçilmezi olan taze soğan, herkesin severek tükettiği sebzeler arasında yer alıyor.

BİR DEMET YEŞİL SOĞAN 7 LİRA, TEK DAL 1 LİRA

Mutfaklarda en çok kullanılan ürünlerden biri olan ve içinde ortalama 7-8 adet bulunan taze soğanın demet fiyatı 7 liraya satılıyor. Böylelikle tek dal soğan 1 liraya geliyor.





HAVALAR KÖTÜ GİDİNCE, YEŞİLLİKLERİN FİYATI ARTTI

Özellikle nane, maydanoz, dereotu gibi yeşillikler kötü hava koşulları gerekçesi ile yüksek fiyatlarda satılıyor. Dört mevsim üretimi olan taze soğanın tek bir adetinin nerdeyse 1 liraya satılması ne alanı ne de satanı memnun ediyor.



