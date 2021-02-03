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    TBB: Bankacılık sektörünün sermaye artırımına ihtiyacı yok

    TBB Başkanı Hüseyin Aydın, katıldığı TV programında bankacılık sektörünün sermaye artırımına ihtiyaç duymadığını, ancak geri ödeme sıkıntısı çeken bazı kredileri yüzdürdüğünü aktardı.
    • REUTERS
    • 03.02.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 14:28
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    TBB: Bankacılık sektörünün sermaye artırımına ihtiyacı yok

    Türkiye Bankaları Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Bloomberg HT televizyonuna yaptığı açıklamada, bankalara 2019 ve 2020 yılında yapılan sermayelendirmeden sonra bu yıl yeni bir sermayelendirme olup olmayacağı sorusuna, "TBB Başkanı olarak bir sermaye ihtiyacının olmadığını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi,

    "KARŞILIKLAR VE TEMİNAT VARLIK, ZARARI KARŞILAMAK İÇİN YETERLİ"

    Aydın, bankacılık sektörünün üçüncü sınıf olarak adlandırılan takipteki krediler için yüzde 70'in üzerinde karşılık ayırdığına ve bunların üzerine teminat varlık da eklenince ortaya çıkabilecek zararları karşılamaya yeterli olduğunu belirtti.

    Aydın kamu bankalarının takipteki kredi oranının özel bankalara kıyasla daha düşük olduğu ve sorunlu bazı kredilerin yüzdürülüp yüzdürülmediği sorusuna ise "Gerçekçi olalım, yüzdürdüğümüz krediler vardır... Herkes aynıdır." cevabını verdi.

    TBB: Bankacılık sektörünün sermaye artırımına ihtiyacı yok #1

    (TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen’in sorularını yanıtladı.)

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