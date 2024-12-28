TBB: Bankalar döviz banknotları kabulü yapılıyor

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Kısa bir süre önce sahte dolarlar nedeni ile özelikle 50 ve 100 dolarlık banknotların bozdurulmasında sorunlar yaşanmıştı.

Banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinde rahatlıkla gecen dolarlar piyasaları tedirgin etmişti.

TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ AMAÇLI AÇIKLAMA

Türkiye Bankalar Birliği’nden (TBB) yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

PARA SAYMA VE KONTROL MAKİNALARI GÜNCELLENDİ

Türkiye Bankalar Birliği, döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını bildirdi.

"BANKALARIMIZCA DÖVİZ BANKNOTLARININ KABULÜ YAPILIYOR"

Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." dendi.