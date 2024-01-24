TBB Başkanı Alpaslan Çakar, yılsonu dolar tahmininde bulundu: 39-40 TL Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar, yılsonu dolar/TL tahminini "39-40 TL" olarak açıkladı.

AA

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedefi için “Bir miktar iddialı.” yorumunda bulunarak kendi tahminini aktardı.

Çakar, yılsonu dolar/TL tahminini şöyle açıkladı:

39-40 TL olur. Kur bu yıl enflasyondan fazla artmayacak.

OVP'deki dolar tahmini 2024 yılında 36,8 TL, 2025 yılında 43,9 TL ve 2026 yılında ise 47,8 TL olarak açıklanmıştı.

Dolar/TL bugün 30,2885 liradan işlem görüyor.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)