TBB Başkanı Alpaslan Çakar, yılsonu dolar tahmininde bulundu: 39-40 TL

AA
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon hedefi için “Bir miktar iddialı.” yorumunda bulunarak kendi tahminini aktardı.
Çakar, yılsonu dolar/TL tahminini şöyle açıkladı:
39-40 TL olur. Kur bu yıl enflasyondan fazla artmayacak.
OVP'deki dolar tahmini 2024 yılında 36,8 TL, 2025 yılında 43,9 TL ve 2026 yılında ise 47,8 TL olarak açıklanmıştı.
Dolar/TL bugün 30,2885 liradan işlem görüyor.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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