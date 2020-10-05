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- TCMB, 2 Kasım vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı
TCMB, 2 Kasım vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı
Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarını sürdürerek, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor.
- AA
- 05.10.2020 - 11:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek sürdürdüğü geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisini ekleyerek, bugün de 2 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
İHALENİN TUTARI 10 MİLYAR LİRA
TCMB, bugün geleneksel yöntemle açtığı 2 Kasım vadeli repo ihalesinin tutarının 10 milyar lira olduğunu paylaştı.