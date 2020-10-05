TCMB, 2 Kasım vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

TCMB, 2 Kasım vadeli 10 milyar liralık repo ihalesi açtı

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarını sürdürerek, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek sürdürdüğü geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisini ekleyerek, bugün de 2 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

İHALENİN TUTARI 10 MİLYAR LİRA

TCMB, bugün geleneksel yöntemle açtığı 2 Kasım vadeli repo ihalesinin tutarının 10 milyar lira olduğunu paylaştı.