TCMB, 2026 yılı veri takvimini paylaştı

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantıları ve veri/rapor takvimini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimini kamuoyuyla paylaştı.
AÇIKLAMA VE RAPORLAMA TARİHLERİ
Takvime göre:
- 12 kez faiz kararı açıklanacak,
- 12 kez toplantı özeti yayımlanacak,
- 6 enflasyon raporu,
- 3 finansal istikrar raporu yayınlanacak.
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI KARARI
PPK Toplantı Kararı: 22 Ocak 2026
PPK Toplantı Kararı: 12 Mart 2026
PPK Toplantı Kararı: 22 Nisan 2026
PPK Toplantı Kararı: 11 Haziran 2026
PPK Toplantı Kararı: 23 Temmuz 2026
PPK Toplantı Kararı: 10 Eylül 2026
PPK Toplantı Kararı: 22 Ekim 2026
PPK Toplantı Kararı: 10 Aralık 2026
PPK Toplantı Kararı: 21 Ocak 2027
PPK Toplantı Kararı: 18 Mart 2027
PPK Toplantı Kararı: 22 Nisan 2027
PPK Toplantı Kararı: 10 Haziran 2027
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ
PPK Toplantı Özeti 29 Ocak 2026
PPK Toplantı Özeti: 18 Mart 2026
PPK Toplantı Özeti: 30 Nisan 2026
PPK Toplantı Özeti: 18 Haziran 2026
PPK Toplantı Özeti: 30 Temmuz 2026
PPK Toplantı Özeti: 17 Eylül 2026
PPK Toplantı Özeti: 30 Ekim 2026
PPK Toplantı Özeti: 17 Aralık 2026
PPK Toplantı Özeti: 28 Ocak 2027
PPK Toplantı Özeti: 25 Mart 2027
PPK Toplantı Özeti: 29 Nisan 2027
PPK Toplantı Özeti: 17 Haziran 2027
ENFLASYON RAPORU
Enflasyon Raporu: 12 Şubat 2026
Enflasyon Raporu: 14 Mayıs 2026
Enflasyon Raporu: 13 Ağustos 2026
Enflasyon Raporu: 12 Kasım 2026
Enflasyon Raporu: 11 Şubat 2027
Enflasyon Raporu: 13 Mayıs 2027
FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU
Finansal İstikrar Raporu: 22 Mayıs 2026
Finansal İstikrar Raporu: 27 Kasım 2026
Finansal İstikrar Raporu: 28 Mayıs 2027