TCMB, 2026 yılı veri takvimini paylaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Bu takvim, TCMB’nin 2026 boyunca ekonomik verilerin sunuluşunu ve para politikası ile ilgili raporlamasını gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026'da yeni açıkladığı takvime göre 12 kez faiz açıklayacak, 12 kez toplantı özetini paylaşacak, 6 kez enflasyon raporu ve 3 kez de finans istikrar raporu sunacak.

AÇIKLAMA VE RAPORLAMA TARİHLERİ

Takvime göre:

12 kez faiz kararı açıklanacak,

12 kez toplantı özeti yayımlanacak,

6 enflasyon raporu,

3 finansal istikrar raporu yayınlanacak.

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI KARARI

PPK Toplantı Kararı: 22 Ocak 2026

PPK Toplantı Kararı: 12 Mart 2026

PPK Toplantı Kararı: 22 Nisan 2026

PPK Toplantı Kararı: 11 Haziran 2026

PPK Toplantı Kararı: 23 Temmuz 2026

PPK Toplantı Kararı: 10 Eylül 2026

PPK Toplantı Kararı: 22 Ekim 2026

PPK Toplantı Kararı: 10 Aralık 2026

PPK Toplantı Kararı: 21 Ocak 2027

PPK Toplantı Kararı: 18 Mart 2027

PPK Toplantı Kararı: 22 Nisan 2027

PPK Toplantı Kararı: 10 Haziran 2027

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ

PPK Toplantı Özeti 29 Ocak 2026

PPK Toplantı Özeti: 18 Mart 2026

PPK Toplantı Özeti: 30 Nisan 2026

PPK Toplantı Özeti: 18 Haziran 2026

PPK Toplantı Özeti: 30 Temmuz 2026

PPK Toplantı Özeti: 17 Eylül 2026

PPK Toplantı Özeti: 30 Ekim 2026

PPK Toplantı Özeti: 17 Aralık 2026

PPK Toplantı Özeti: 28 Ocak 2027

PPK Toplantı Özeti: 25 Mart 2027

PPK Toplantı Özeti: 29 Nisan 2027

PPK Toplantı Özeti: 17 Haziran 2027

ENFLASYON RAPORU

Enflasyon Raporu: 12 Şubat 2026

Enflasyon Raporu: 14 Mayıs 2026

Enflasyon Raporu: 13 Ağustos 2026

Enflasyon Raporu: 12 Kasım 2026

Enflasyon Raporu: 11 Şubat 2027

Enflasyon Raporu: 13 Mayıs 2027

FİNANSAL İSTİKRAR RAPORU

Finansal İstikrar Raporu: 22 Mayıs 2026

Finansal İstikrar Raporu: 27 Kasım 2026

Finansal İstikrar Raporu: 28 Mayıs 2027