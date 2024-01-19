TCMB 25 Ocak'ta açıklayacak! Politika faizinin 250 baz puan artması bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) aynı gün saat 14.00'te paylaşılacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentilerini ortaya koydu.
AA Finans'ın, TCMB, PPK toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan tüm ekonomistlerin beklentisi aynı oranda birleşti.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkartılmıştı.
"Politika faizi yüzde 45'e çıkartılacak"
Beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı: Yüzde 38,75
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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