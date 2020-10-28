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- TCMB, 5 milyar liralık repo ihalesi açtı
TCMB, 5 milyar liralık repo ihalesi açtı
TCMB, bugün 25 Kasım vadeli bir repo ihalesi açarak, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam etti.
- AA
- 28.10.2020 - 10:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün de 5 milyar lira tutarlı repo ihalesi açtı.
REPO İHALESİNİN VADESİ 25 KASIM OLDU
Merkez Bankası'nın likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, bugün açtığı 5 milyar lira tutarlı repo ihalesinin vadesi, 25 Kasım olarak ilan edildi.