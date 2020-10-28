TCMB, 5 milyar liralık repo ihalesi açtı

TCMB, 5 milyar liralık repo ihalesi açtı

TCMB, bugün 25 Kasım vadeli bir repo ihalesi açarak, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün de 5 milyar lira tutarlı repo ihalesi açtı.

REPO İHALESİNİN VADESİ 25 KASIM OLDU

Merkez Bankası'nın likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, bugün açtığı 5 milyar lira tutarlı repo ihalesinin vadesi, 25 Kasım olarak ilan edildi.