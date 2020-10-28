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    TCMB, 5 milyar liralık repo ihalesi açtı

    TCMB, bugün 25 Kasım vadeli bir repo ihalesi açarak, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam etti.
    • AA
    • 28.10.2020 - 10:40
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    TCMB, 5 milyar liralık repo ihalesi açtı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

    TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün de 5 milyar lira tutarlı repo ihalesi açtı.

    REPO İHALESİNİN VADESİ 25 KASIM OLDU

    Merkez Bankası'nın likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek, bugün açtığı  5 milyar lira tutarlı repo ihalesinin vadesi, 25 Kasım olarak ilan edildi.

    TCMB, 5 milyar liralık repo ihalesi açtı #1

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