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- TCMB aralık ayı reel efektif döviz kurunu açıkladı
TCMB aralık ayı reel efektif döviz kurunu açıkladı
Merkez Bankası, aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 47,82 seviyesine gerilediğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 04.01.2022 - 14:41
- Güncelleme : 04.01.2022 - 15:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayına ilişkin TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu açıkladı.
Kasım ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 54,33 seviyesineydi. Merkez Bankası, aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 47,82 seviyesine gerilediğini duyurdu.
TÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU
BİRİM İŞ GÜCÜ BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU
REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ NEDİR
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değeridir.
Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilir.