TCMB, banka kredileri eğitim anketini yayınladı: Kredilere uygulanan standartlar sıkılaştı Merkez Bankası, kredi talepi ve standartlarına yönelik yapmış olduğu anketin sonuçlarını paylaştı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı banka kredileri eğitim anketi sonuçlarını değerlendirerek kamuoyu ile paylaştı.

Bankaların 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları incelendiğinde, 2024 yılının birinci çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görüldü.

Aanketin lt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen krediler dışındaki tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlendi.

2024 banka kredileri eğitim anketi sonuçları:

2024 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam edeceği yönünde oldu.

2024 yılının ilk çeyreğinde, tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma görüldü.

2024 yılının ikinci çeyreği için, işletme kredilerinde olduğu gibi tüm bireysel kredi türlerinde de standartlardaki sıkılaşmanın güçlenerek devam edeceği bekleniyor.

kredilere olan talepteki arttı

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artış yönlü seyir, 2024 yılının ilk çeyreğinde de devam etti.

Alt kırılımlar incelendiğinde, büyük işletmelere verilen krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte artış gözlendi.

Yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talep yükseldi

Özellikle, yabancı para cinsinden açılan kredilere olan talepteki artışın oldukça güçlü olduğu görüldü.

2024 yılının ikinci çeyreğinde ise, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki artışın yerini azalışa bırakması bekleniyor.

Bireysel kredi türlerine olan talep azaldı

2024 yılının birinci çeyreğinde, tüm bireysel kredi türlerine olan talepte azalış görüldü. 2024 yılının ikinci çeyreği için bankaların beklentisi, tüm bireysel kredi türlerinde talepte görülen azalışın güçlenerek devam edeceği yönünde oldu.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görüldü.

2024 yılının ikinci çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ve yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin güçlenerek devam edeceği bekleniyor.