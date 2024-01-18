TCMB Başkanı Erkan'dan iddialara yönelik açıklama TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, son günlerde kendisi, ailesi ve TCMB ile ilgili kasıtlı iddiaların haberleştirildiğini, sorumlular hakkında yasal haklarını kullanacağını belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

"Sorumlular hakkında yasal haklarımı kullanacağım"

ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiği bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurgulayan Erkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: