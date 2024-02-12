TCMB Başkanı Fatih Karahan, bankacılarla buluştu

İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına Fatih Karahan atanmıştı.

Hafize Gaye Erkan'ın yerine göreve gelen Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

Toplantıda, bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.

Ayrıca Türk Lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler masaya yatırıldı.

TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu: Oldukça verimli bir değerlendirme yapıldı

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya gelmiştir. Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantı oldukça verimli geçmiştir.