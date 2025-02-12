TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan fiyat istikrarı vurgusu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında ziyaret ettiği Uşak ve Denizli'deki sunumlarında, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceklerini vurguladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre Karahan, Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

"FİYAT İSTİKRARI, REEL SEKTÖRÜN YATIRIM KARARLARINDA ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRACAK"

Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bu kentlerde yaptığı sunumlarda, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz." ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını belirtti.

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar, Karahan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

KARAHAN, UŞAK'TA YAŞAR AKAR İLKOKULU'NU ZİYARET ETTİ

Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret eden Fatih Karahan, burada kendisini Uşak'a davet eden ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

KARAHAN'A TÜRK LİRASI'NI TANIMA ETKİNLİĞİNDE ÇİZDİKLERİNİ GÖNDERMİŞLERDİ

Yaşar Akar İlkokulu 2-B ve 2-D sınıfı öğrencileri, derslerindeki Türk Lirası'nı tanıma etkinliği kapsamında çizdikleri para resimlerini TCMB Başkanı Karahan'a göndermişti.