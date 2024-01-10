TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, ABD'de uluslararası yatırımcılarla buluşacak Merkez Bankası'nın ilk kez ABD'de "Yatırım Günleri" toplantısı düzenleyeceği açıklandı. ABD'li yatırımcıların talep ettiği toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan katılım gösterecek.

AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin uluslararası boyutta yatırımcılarla bir araya gelme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Yatırımcı Günü"nün ilkini geniş kapsamlı bir formatla yarın New York'ta gerçekleştirecek.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve TCMB yöneticileri burada, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelecek.

İlk "Yatırımcı Günü"nün adresi ise birçok uluslararası finansal kuruluşa ev sahipliği yapan New York olacak.

Toplantı 11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek

Yarın (11 Ocak Perşembe) gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere şu not ile yapıldı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor.

Toplantı konuları

Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar gerçekleştirilecek

Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.

Toplantıda gerçekleştirilecek sunum konuları

Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla toplantıda, "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Türk ekonomisi 50 trilyon dolarlık yatırım fonlarının yöneticilerine anlatılacak

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

Türk ekonomisi yatırımcıların ilgisini çekiyor

TCMB, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 700'lü seviyelerden 300 baz puana gerilemesi ve bir süre önce 145 milyar doları aşarak rekor seviyeye yükselen rezervler başta olmak üzere birçok finansal göstergeye yansıyan yoğun yatırımcı talebine yanıt olarak, "Yatırımcı Günü" düzenliyor.

Yatırımcı toplantıları TCMB kanununda var

1211 sayılı TCMB Kanunu kapsamında Banka'nın açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı nitelikte olan yatırımcı toplantıları, geçmişten bu yana yatırımcı, ekonomist ve analistlerle teknik içerikli olarak sürdürülüyor.

"Yatırımcı Günü"nün ikincisinin, yine bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)